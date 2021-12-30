Заказавшую убийство мужа москвичку приговорили к 12 годам колонии

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Московский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор 45-летней москвичке Ольге Тузовой, а также иностранцам, 35-летнему Балбуене Рауделису Вензанте и 29-летнему Хосе Феликсу Хернандезу Дукто, по делу о заказном убийстве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Уточняется, что Тузова приговорена к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по статье «Организация убийства по найму», Рауделис Вензанте по той же статье приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Хернандез по статье «Убийство по найму» приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, Тузова участвовала в бракоразводном процессе со своим мужем в 2019 году и боялась отказа в ее требованиях о разделе совместно нажитого имущества. В результате женщина совместно с Вензанте решила заказать убийство супруга.

Выполнить заказ взялся Дукто за два миллиона рублей. 14 сентября 2019 года исполнитель возле жилого дома на улице Обручева нанес мужу Тузовой не менее шести ударов ножом. Потерпевший скончался в больнице.

Ранее в декабре прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении другой обвиняемой в организации убийства мужа москвички.