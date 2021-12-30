Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Туапсе

Фото: Telegram / РИА Новости

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Туапсе. Об этом сообщили в экстренных службах в четверг, 30 декабря.

— В пятиэтажном доме в Туапсе произошел хлопок газа, один человек пострадал, — приводит сообщение РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

12 декабря СМИ сообщили, что в результате взрыва газа в городке Равануза в сицилийской провинции Агридженто погибло не меньше двух человек, еще 12 пропали без вести. В субботу, 11 декабря, около 22:30 произошел взрыв газа, из-за которого обрушилось пятиэтажное здание.

Среди пропавших при взрыве трое детей и семейная пара. По сообщениям СМИ, женщина была беременна.

Точное число пострадавших на данный момент неизвестно. Под обломками здания находятся люди, которых ищут спасатели, но постоянные утечки газа мешают поискам.

По словам очевидцев, жильцы дома почувствовали запах газа за несколько дней до трагедии. Двух женщин удалось вытащить из-под завала живыми, но минимум два человека считаются погибшими.