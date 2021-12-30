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Спецстоянки Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Георгий Соланович

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Спецстоянки Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно
10_29_2018_СНЕГ_ТРОИЦК_КОЖОХИН / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Московские стоянки с эвакуированными автомобилями с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут работать круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для того чтобы владелец смог забрать эвакуированную машину со спецстоянки, он обязан получить на это разрешение от МАДИ или ГИБДД, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Более двух тысяч машин без номерных знаков эвакуировали с улиц города в 2021 году. Автомобили, припаркованные на улице без номеров или с подложными номерами, согласно регламенту антитеррористической комиссии Москвы, перемещаются на специализированные стоянки. Там они проходят проверку правоохранительными органами. Если автомобиль оказывается безопасным, то владелец может забрать его, не оплачивая перемещение и хранение.

Самой популярной маркой среди эвакуированных автомобилей стала BMW. Более 300 машин этой марки эвакуировали с улиц города. Следом за ней идут Mercedes-Benz и Kia — более 250 и 170 машин соответственно.

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