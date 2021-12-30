«Где взять кожу на новое лицо?»: Шура прокомментировал трагедию с Хлебниковой

Фото: Youtube / Super

Певец Шура прокомментировал ситуацию, которая произошла в начале декабря с популярной в нулевых исполнительницей Мариной Хлебниковой. Она сильно пострадала на пожаре в своей квартире.

Шура одним из первых на телевидении стал говорить, что у нее есть проблемы с зависимостями, однако общественность никаких мер предпринимать не стала.

— Я однажды сидел в компании, и бывший солист группы «На-на» мне показал фотографию Хлебниковой. Я аж перекрестился. Я первый, что сказал о проблеме. Все сразу стали закрывать ее, защищать: «Она святая, она крутая, она не пьет!». Теперь мы будем ее спасать. Где взять кожу, чтобы взять лицо новое? — сказал Шура в новом выпуске на YouTube-канале Super.

Он считает, что близкие Хлебниковой должны были ей помочь бороться с зависимостями, как и его друзья когда-то без спроса отвозили его в клинику на лечение.

— Мои меня с самолета с бизнес-класса встречали, одевали на меня пластмассовые наручники, сажали в машину и везли в клинику, где мне вшивали ампулу. Мои близкие борются. Я хотел в суд подавать раньше, а сейчас я не нарадуюсь. Почему у нее таких не было?

Шура рассказал, что уже полгода живет без запоев, а также поделился, сколько раз он лечился от алкоголизма.