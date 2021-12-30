Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минюст включил журналиста Шендеровича в список СМИ-иноагентов

Иван Юминов

Общество
Минюст включил журналиста Шендеровича в список СМИ-иноагентов
Фото: РИА Новости

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Виктора Шендеровича и участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 30 декабря.

— 30 декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна, — говорится в сообщении.

Решение, как уточняется, приняли на основании документов от уполномоченных органов власти. Новые фигуранты списка, по мнению ведомства, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование, отмечается на сайте Минюста.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились.

Читайте также:
единый реестр Минюст РФ иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте