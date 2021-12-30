Минюст включил журналиста Шендеровича в список СМИ-иноагентов

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Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Виктора Шендеровича и участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 30 декабря.

— 30 декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна, — говорится в сообщении.

Решение, как уточняется, приняли на основании документов от уполномоченных органов власти. Новые фигуранты списка, по мнению ведомства, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование, отмечается на сайте Минюста.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились.