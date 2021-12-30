Федеральное БТИ и «Роскартографию» объединят в компанию «Роскадастр»

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр».

Предприятие займется геодезической и картографической деятельностью, выполнением кадастровых работ, а также процедур для внесения в ЕГРН сведений о границах зон. «Роскадастр» получит возможность создавать и развивать информационные ресурсы, а также осуществлять научную деятельность.

Подход призван создать систему «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных. Полномочия учредителя организации от имени России будет осуществлять Росреестр.

Перечень реорганизуемых юридических лиц определит правительство России. Предприятие планируется создать на основе ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», а также «Роскартография», отмечается на портале правовой информации.

30 декабря сообщалось, что единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начнет работать в Москве с 1 января 2022 года. Статус единого оператора ТКО в результате конкурса присвоен ГУП «Экотехпром».

Оператор будет отвечать за весь цикл утилизации отходов в жилом, социальном и коммерческом секторах во всем городе. Соответствующий единый тариф будет введен также с января 2022 года.