Единый региональный оператор ТКО заработает в Москве с 1 января

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет работать в Москве с 1 января 2022 года. Об этом в сообщается в Telegram–канале столичного Комплекса городского хозяйства.

Статус единого оператора ТКО в результате конкурса присвоен ГУП «Экотехпром». Оператор будет отвечать за весь цикл утилизации отходов в жилом, социальном и коммерческом секторах во всем городе. Соответствующий единый тариф будет введен также с января 2022 года.

Плата за обращение с ТКО будет включена в единый платежный документ, по которому жители Москвы расплачиваются за коммунальные услуги.

С 1 января 2022 года в Москве будет действовать единая ставка на вывоз мусора. В связи с этим власти города призвали горожан обратить внимание на документы по оплате жилищно-коммунальных услуг от частных компаний и ТСЖ.

Отмечается, что любой москвич имеет полное право обратиться в свою управляющую компанию с требованием отчета.

29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ответственность в системе ЖКХ лежит на регионах страны.