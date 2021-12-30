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Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Иван Юминов

Политика
Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную.

Уголовная ответственность за агрессивное вождение на дорогах вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах за агрессивное вождение. Под таким вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления.

Для этого водителю потребуется быть неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, отмечается на портале правовой информации.

17 декабря в Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД. Уголовная ответственность, согласно документу, будет наступать при превышении скорости более чем на 60 километров в час.

Кроме того, условиями названы выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного маршрута, если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен прав. Поправки в УК гласят, что штраф при таком сценарии составит от 200 до 300 тысяч рублей. Преступление будет также наказываться обязательными или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до двух лет.

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