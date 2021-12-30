Московскую эскортницу заподозрили в убийстве клиента

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Девушку, работающую в эскорт-услугах, подозревают в убийстве клиента в Москве. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

29 декабря местные жители заметили полуголую девушку в подъезде дома на улице Космонавтов. Жильцы вызвали полицию. В одной из квартир стражи порядка обнаружили тело 48-летнего мужчины. 26-летняя подозреваемая была задержана.

С погибшим эскортница познакомилась в интернете, они договорились встретиться. Практически сразу после знакомства потерпевший и девушка начали ссориться. По словам подозреваемой, в какой-то момент она схватила нож и ударила мужчину: на теле погибшего обнаружены шесть ножевых ранений.

Уточняется, что оба участника инцидента ранее судимы за наркотики, передает РЕН ТВ.

30 декабря Московский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор 45-летней москвичке Ольге Тузовой по делу о заказном убийстве. Она приговорена к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина в 2019 году заказала убийство собственного супруга.