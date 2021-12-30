Эксперты объяснили, как налоговый вычет скажется на цене обслуживания автомобилей

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Появление налогового вычета за покупку автомобиля не должно повлечь рост транспортного налога, прочие расходы автовладельцев также не должны увеличиться. Объясняется это тем, что налоговый вычет выгоден как автовладельцам, так и государству. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Автоюрист Лев Воропаев отметил, что налоговый вычет на машину не должен увеличить расходы на содержание авто. Однако сам автомобиль может вырасти в цене из-за дилерских накруток.

— Насчет других налогов — вряд ли вычеты обычно подразумевают, что ничего дополнительного не вводится. Для граждан вполне себе адекватное предложение. Единственное, как обычно, у нас продавцы реагируют на это, поэтому сразу на ту сумму, которую предлагается вернуть, могут поднять стоимость автомобиля, — предположил собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что тем не менее налоговый вычет за купленный автомобиль может дать гражданам возможность приобрести машину в условиях выросших цен.

С мнением юриста согласен главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

— Транспортный налог никто в данном случае не трогает. Речь идет о том, что покупатель нового автомобиля имеет налоговый вычет. Он обновляет парк, а новый автомобиль — лучше экология, выше безопасность, стимулирование производства, — рассказал эксперт.

Специалист заметил, что введение налогового вычета может увеличить поступление налогов в бюджет благодаря росту производства: подавляющее большинство приобретаемых в России автомобилей изготавливаются внутри страны.

Государству выгодно снижать расходы граждан еще и по той причине, что чем новее автомобиль, тем он безопаснее, уверен Кадаков.

— Автомобильная промышленность тащит за собой очень много смежных отраслей. Ну и понятно, что если это будет применяться, то исключительно к новым автомобилям, потому что стимулировать покупку подержанных государство не будет никогда. Кроме того, новые автомобили безопаснее старых, что для государства также очень важно, — заключил он.

Минтруд РФ может рассмотреть возможность появления налогового вычета до 130 тысяч рублей при покупке машины. Это предложение главе ведомства Антону Котякову направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он подчеркнул, что налоговый вычет предусмотрен при приобретении жилья. Введение подобного вычета могло бы облегчить и покупку автомобиля, уверен Орлов.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей, — передает его обращение RT.