Посетителей ТРЦ Columbus в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Посетителей ТРЦ Columbus эвакуировали из-за угрозы взрыва. Соответствующий пост торгово-развлекательный центр опубликовал на своей странице в Instagram.

— Эвакуация не учебная, мы проводим ее, чтобы обезопасить вас и наших сотрудников от возможной угрозы. Эвакуации приносят нам ровно столько же неудобств, как вам, и мы тоже хотели бы, чтобы таких ситуаций не было. Ваша безопасность важнее любых неудобств, и мы ни за что не станем ей рисковать, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной эвакуации послужило анонимное сообщение о минировании здания. Посетителям было рекомендовано как можно быстрее покинуть торговый центр. На данный момент вход в Columbus невозможен.

Сотрудники специальных служб проводят проверку. ТРЦ в Instagram уточнил, что она займет примерно два-три часа.

15 декабря меры безопасности усилили в столичном аэропорту Шереметьево после поступившего сообщения о минировании свыше 20 самолетов.