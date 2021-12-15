Неизвестный сообщил о «минировании» более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево
Меры безопасности усилили в аэропорту Шереметьево после поступившего сообщения о минировании свыше 20 самолетов. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что на электронную почту аэропорта пришло анонимное сообщение о минировании 21 лайнера.
— В настоящее время усилены меры безопасности, — рассказал собеседник ТАСС.
По его словам, эвакуация не проводится, аэропорт работает в штатном режиме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи.
1 декабря школы и суды в Москве проверяли после анонимных сообщений о минировании. Неизвестные сообщили о «минировании» всех школы и судов столицы. Оперативные службы начали проверку этих учреждений.