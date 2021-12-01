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Школы и суды в Москве проверяют после анонимных сообщений о минировании

Илья Ашуров

Происшествия
Школы и суды в Москве проверяют после анонимных сообщений о минировании
Фото: МВД

В столице проверяют школы и суды после анонимных сообщений об угрозе минирования. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, неизвестные сообщили о «минировании» всех школы и судов столицы. Оперативные службы уже начали проверку этих учреждений.

В конце ноября в подмосковной Коломне неизвестный прикрепил гранату к ручке двери квартиры, где проживают две девушки. Из-за этого из здания эвакуировали 30 жителей.

В 10 утра о минировании входа в квартиру сообщил в полицию 68-летний сосед девушек. На вызов приехали экстренные службы. В момент происшествия в квартире находилась одна из девушек. Угрожающая конструкция была прикреплена к двери. Также к гранате прилагалась записка. Согласно тексту, «сюрприз» оставил заразившийся половой инфекцией мужчина.

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