Путин обязал россиян эвакуироваться при угрозе чрезвычайных ситуаций

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), с момента получения такой информации.

Документом установлена обязанность для россиян эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий. Федеральные органы исполнительной власти обязаны обеспечить постоянный доступ МЧС к информационным системам в рамках РСЧС, отмечается на портале правовой информации.

30 декабря глава государства также подписал закон о создании публично-правовой компании «Роскадастр». Предприятие займется геодезической и картографической деятельностью, выполнением кадастровых работ, а также процедур для внесения в ЕГРН сведений о границах зон.

«Роскадастр» получит возможность создавать и развивать информационные ресурсы, а также осуществлять научную деятельность. Подход призван создать систему «одного окна» для всех пользователей пространственно-картографических данных. Полномочия учредителя организации от имени России будет осуществлять Росреестр.

Перечень реорганизуемых юридических лиц определит правительство России. Предприятие планируется создать на основе ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», а также «Роскартография».