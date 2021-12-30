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Видео располневшего Малахова обеспокоило поклонников

Георгий Соланович

Общество
Видео располневшего Малахова обеспокоило поклонников
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Телеведущий Андрей Малахов значительно набрал вес и этим встревожил своих фанатов. Журналист выложил в Instagram сторис, где видны его лишние килограммы.

Короткий видеоролик в социальной сети телеведущего — анонс предстоящего выпуска передачи «Привет, Андрей» с участием композитора Александры Пахмутовой.

Многих подписчиков Малахова заинтересовало не появление Пахмутовой в кадре, а внешний вид ведущего: белая рубашка сильно обтягивала его живот, а пиджак был не застегнут. Некоторые фолловеры также сочли, что на телеведущем был парик.

«Малахов, тебе не идет эта стрижка», «Вы изменились», «Болеет или стареет», — пишут комментаторы в Instagram Малахова.

29 декабря телеведущий в беседе с порталом «Антенна» рассказал о своей семье, в частности, о четырехлетнем сыне. В ноябре маленькому Александру исполнилось четыре года. Ни Малахов, ни его жена Наталья Шкулева за это время не опубликовали ни одной фотографии своего наследника.

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