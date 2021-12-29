Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Всеобщий любимчик»: Малахов рассказал, на кого похож его сын

Георгий Соланович

Общество
«Всеобщий любимчик»: Малахов рассказал, на кого похож его сын
Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в беседе с порталом «Антенна» рассказал о своей семье, в частности, о четырехлетнем сыне.

В ноябре маленькому Александру исполнилось четыре года. Ни Малахов, ни его жена Наталья Шкулева за это время не опубликовали ни одной фотографии своего наследника.

Телеведущий недавно заявил, что с появлением у него ребенка стал более ответственным. Теперь Малахов и его возлюбленная много времени уделяют ребенку, при этом пара почти не уделяет времени себе.

Однако супруги так и не смогли понять, на кого их сын похож больше: на папу или на маму.

— Одни говорят — на меня, другие — на Наталью, третьи — на дедушку, четвертые — на бабушку. Саша — всеобщий любимчик, и он, понимая это, уже научился нами манипулировать. Знает, что каждому сказать и что спросить, — передает его слова «Антенна».

18 ноября популярная российская исполнительница Маша Распутина рассказала, за что обиделась на журналиста и телеведущего Андрея Малахова. В YouTube-шоу «Алена, блин!» Распутина объяснила, что обижена на Малахова из-за выпуска передачи «Прямой эфир» с участием своей дочери — 21–летней Марии Захаровой.

Читайте также:
Андрей Малахов Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте