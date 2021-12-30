На Украине оценили вероятность введения чрезвычайного положения

Фото: Минобороны РФ

Украина не наблюдает большой опасности и скопления российских военных около границ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в четверг, 30 декабря.

— Риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим таких ситуаций. Поэтому вводить положение и пугать общество не надо, — рассказал чиновник.

Ситуация на границе с Россией не вызывает беспокойства у Киева, подчеркнул он. Данные в СМИ о введении чрезвычайного положения являются информационной атакой, обстоятельств для этого нет, приводит слова Данилова ТАСС.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.