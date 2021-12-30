«Нижняя граница нормы»: диетолог дала совет мечтающей забеременеть Бузовой

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Певице и телеведущей Ольге Бузовой следует набрать вес, чтобы благоприятно выносить ребенка в будущем. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

— Если рост 176 и женщина носит 40-й размер одежды, то, предположительно, ее индекс массы тела будет около 18,5–19. Это нижняя граница нормы, — рассказала специалист.

Артистка, по ее словам, здорова и может продолжать привычный образ жизни. При этом, как уточнила врач, телеведущей следует набрать вес, если она планирует завести ребенка в перспективе.

Дело, как объяснила нутрициолог, заключается в гормоне эстрадиоле. Он синтезируется из жировой ткани, а при недостаточной массе тела может произойти нарушение менструального цикла.

Эксперт посоветовала увеличить индекс массы тела до 20–21 при попытке зачать ребенка. Данные условия будут более подходящими для хорошей выработки половых гормонов, приводит слова Кононенко Пятый канал.

29 декабря певец Сергей Лазарев оценил вокальные данные Бузовой. Артист стал гостем YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным.

В рамках программы артисты слушают музыкальные произведения и оценивают их. Одной из песен, которая попала в эфир, оказалась композиция «Мандаринка» в исполнении Ольги Бузовой и ее бывшего возлюбленного Давы.

Лазарев назвал Бузову очень ярким персонажем, который из каждого своего выхода делает настоящее шоу. При этом исполнитель не смог назвать Бузову настоящей певицей.