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Московский банкир получил шесть лет колонии за присвоение 377 миллионов рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Московский банкир получил шесть лет колонии за присвоение 377 миллионов рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тверской районный суд Москвы приговорил банкира Алексея Парфененко к шести годам колонии общего режима за присвоение 377 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Уточняется, что 57-летний Парфененко, находясь в должности председателя правления коммерческого банка, вступил в сговор с соучастницей с целью хищения денежных средств в особо крупном размере.

Банкир заключил договор купли-продажи принадлежавших ему неликвидных простых векселей коммерческой организации, указав в качестве продавца свою соучастницу. Используя свою должность, в феврале 2019 года Парфененко без решения банка сначала подписал протокол о купле-продаже своих простых векселей, после — акт о приеме-передаче векселей своей соучастницы, оценив их стоимость гораздо выше рыночной.

Затем злоумышленник обналичил часть украденных денежных средств, а оставшуюся часть направил на погашение задолженности своей соучастницы перед банком.

Суд обязал Парфененко вернуть похищенные средства в полном размере. Банкир был взят под стражу в зале суда. В отношении его соучастницы было возбуждено отдельное уголовное дело, сообщили в надзорном ведомстве.

30 декабря Московский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор 45-летней москвичке Ольге Тузовой по делу о заказном убийстве. Она приговорена к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина в 2019 году заказала убийство собственного супруга.

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