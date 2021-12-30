Тела двух подростков и записки нашли на железнодорожных путях в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Машинист электрички в четверг, 30 декабря, обнаружил тела двух подростков на железнодорожных путях возле станции «Тарасовская» в Подмосковье.

Погибшими оказались 16-летние юноша и девушка. Молодой человек родился в Москве, а его подруга приехала в столицу из Ярославля к отцу. По предварительной информации, подростки состояли в романтических отношениях.

При себе у погибшей девушки нашли две записки. В одной из них она благодарит друга, который познакомил ее с молодым человеком. Во второй записке девушка извиняется перед подругой из Ярославля, с которой планировала встретиться на новогодних каникулах.

Отмечается, что отношения подростков не одобрял отец девушки. Он запретил дочери встречаться с молодым человеком. В конце декабря девушка сбежала из дома. Позже они с молодым человеком сели на поезд до Сергиева Посада.

Причины смерти подростков и обстоятельства случившегося уточняются, сообщает издание «Газета.ру».

В ноябре СК возбудил уголовное дело после смерти подростка при взрыве боеприпаса в Подольске. Инцидент произошел 12 ноября, школьник разбирал найденные ранее боеприпасы, находясь в своей комнате. В какой-то момент один из них сдетонировал. От полученных травм подросток скончался на месте.