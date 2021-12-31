В США оценили возможность повторения в России перестройки

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Россия «вынесла экономические уроки» из распада СССР. К такому мнению пришли американские эксперты Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания Foreign Affairs

По их мнению, многие ключевые элементы экономики и экономической политики России показывают стремление российского правительства «не повторить печальный опыт СССР».

— Макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует, — утверждает в статье российский экономист Сергей Гуриев.

Эксперты также подчеркивают, что Россия смогла укрепиться в качестве конкурента США, сделав экономику не своим слабым местом, а надежным элементом. Именно это помогает России выстоять в условиях западных санкций, утверждается в публикации.

До этого бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что после распада СССР Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности. Он также напомнил, что попытка построить отношения с Америкой после распада СССР без ущерба России ослабил страну, вызвав «коллапс экономики и хаос».