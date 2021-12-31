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Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на 2 января

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на 2 января

Сильно похолодание ожидается в Москве в ночь на 2 января. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура в эту ночь может опуститься до минус девяти — 11 градусов. Днем, 2 января, чуть потеплеет, но все равно температура будет держаться на уровне минус восьми — 10 градусов.

— Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода, — заявил эксперт.

Зато теплее будет в последнюю ночь уходящего года. Синельников утверждает, что температура воздуха днем составит минус трех — пяти градусов, по области — минус два — семь градусов.

Также синоптик отметил понижение атмосферного давления. Оно опустится до 737 миллиметров ртутного столба при нормальном показателе в районе 748 миллиметров, передает РИА Новости.

«Желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 21:00 1 января из-за гололеда и налипания снега. Уточняется, что ранее «желтый» уровень погодной опасности объявлялся до 12:00 31 декабря. Теперь же предупреждение о гололедно-изморозевых отложениях будет действовать до 21:00 1 января, а период предупреждения о гололедице закончится раньше — в 12:00 первого дня нового года.

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