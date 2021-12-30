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«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до вечера первого января

Георгий Соланович

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до вечера первого января
Зимняя дорога / Фото: Анна Быкова

«Желтый» уровень опасности в Москве продлили до 21:00 первого января из–за гололеда и налипание снега. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что ранее «Желтый» уровень погодной опасности объявлялся до 12:00 31 декабря. Теперь же Предупреждение о гололедно–изморозевых отложениех будет действовать до 21:00 первого января, а период предупреждения о гололедице закончится раньше – в 12:00 первого дня нового года, передает Гидрометцентр РФ.

29 декабря стало известно, что в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается температура до минус пяти градусов. Жителей города ждут облачная погода и незначительные осадки в виде снега. В дневные часы первого января 2022 года пойдет снег. Однако температура воздуха в столице составит до минус трех градусов, а в области — до минус шести.

С начала 2021 года в России наблюдали рекордное число опасных погодных явлений. Так, их количество составило 1155, что на 155 единиц опередило уровень 2020 года. В последний раз аномальные рекорды были зафиксированы в 2008 году.

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