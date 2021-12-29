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Комфортную температуру пообещали москвичам в новогоднюю ночь

Виктория Сикерина

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Погода в Москве Новый год — 2022
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Комфортную температуру пообещали москвичам в новогоднюю ночь
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Максимальная температура воздуха — до минус пяти градусов — ожидается в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 29 декабря.

По словам синоптика, в новогоднюю ночь жителей города ждут облачная погода и незначительные осадки в виде снега.

— 1 января погода будет меняться, к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3–5 градусов, по области — до минус восьми градусов, — отметила специалист.

Позднякова добавила, что в дневные часы 1 января 2022 года пойдет снег. Он продолжится до ночи с 1 на 2 января. Однако температура воздуха в столице составит до минус трех градусов, а в области — до минус шести, пишет РИА Новости со ссылкой на слова метеоролога.

В среду, 29 декабря, в столичном регионе ожидаются облачная погода и небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. В Москве днем столбики термометров покажут до минус десяти градусов, а ночью они опустятся до минус 15 градусов. Также в этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 6–11 метров в секунду.

С начала 2021 года в России наблюдали рекордное число опасных погодных явлений. Так, их количество составило 1155, что на 155 единиц опередило уровень 2020 года. В последний раз аномальные рекорды были зафиксированы в 2008 году.

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