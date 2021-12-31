Народный календарь. Что нужно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был удачным
Сегодня, 1 января, Православная церковь почитает память Вонифатия Римского, а также инока Киево-Печерского монастыря Ильи Печерского, почитаемого Русской православной церковью в лике преподобных. Святой считается прототипом былинного Ильи Муромца.
В первый день года нужно отдыхать. Не стоит тяжело трудиться, иначе весь год будет тяжелым.
Нельзя выносить мусор — беду на себя накличете.
Торговцам в этот день следует хорошо уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной.
Встречать Новый год нужно в обновках и с хорошим настроением. Тогда год будет хорошим и богатым на покупки.
Приметы погоды:
Звездная новогодняя ночь предвещает богатый урожай ягод.
Лунная новогодняя ночь обещает богатый урожай бобовых культур.
Хорошо, если в этот день идет снег — будет хороший урожай хлеба.
Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Илья, Тимофей, Григорий.