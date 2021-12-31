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Народный календарь. Что нужно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был удачным

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был удачным
Фото: freepik.com

Сегодня, 1 января, Православная церковь почитает память Вонифатия Римского, а также инока Киево-Печерского монастыря Ильи Печерского, почитаемого Русской православной церковью в лике преподобных. Святой считается прототипом былинного Ильи Муромца.

В первый день года нужно отдыхать. Не стоит тяжело трудиться, иначе весь год будет тяжелым.

Нельзя выносить мусор — беду на себя накличете.

Торговцам в этот день следует хорошо уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной.

Встречать Новый год нужно в обновках и с хорошим настроением. Тогда год будет хорошим и богатым на покупки.

Приметы погоды:

Звездная новогодняя ночь предвещает богатый урожай ягод.

Лунная новогодняя ночь обещает богатый урожай бобовых культур.

Хорошо, если в этот день идет снег — будет хороший урожай хлеба.

Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и нельзя делать 1 января, чтобы весь год был удачным

Именины отмечают: Илья, Тимофей, Григорий.

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