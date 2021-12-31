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Глава МИД Венгрии: Газпром всегда был надежным партнером Венгрии

Евгений Белоусов

Политика
Глава МИД Венгрии: Газпром всегда был надежным партнером Венгрии
Фото: RT

Газпром никогда не нарушал договоров о поставках газа в Европу. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Газпром всегда был надежным партнером Венгрии. Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что Газпром нарушал свои обязательства по поставкам газа, — рассказал он.

Сийярто отметил, что жалобы европейских политиков можно объяснить нежеланием Газпрома выделять дополнительные объемы топлива. Но это, подчеркнул глава венгерского МИД, уже не политика, а коммерция.

— Я из своего опыта могу сказать: с Газпромом договориться непросто, но если вы сделали это, можно быть уверенным, что все будет выполнено, — заключил он в интервью RT.

До этого сообщалось, что Украина сможет импортировать газ через Венгрию в объеме до восьми миллионов кубометров в сутки. Общий объем гарантированной мощности для импорта газа из стран ЕС составит в зимний период 35 миллионов кубометров в день, уточнили в организации. Мощности в рамках импорта топлива из Венгрии можно будет приобрести на RBP с 31 декабря.

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