Более пяти миллиардов рублей выделит Минфин на производство российских фильмов

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Минфин выделит 5,5 миллиарда рублей до 1 апреля на производство отечественных фильмов. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Речь идет о 5,5 миллиарда рублей, включая 4 миллиарда рублей для Фонда кино, — говорится в сообщении.

Соответствующее поручение Минфину дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что решение по поддержке российского кинематографа должно быть реализовано в течение трех месяцев.

До этого кинокритик Лев Карахан заявил, что российскую драму «Разжимая кулаки», несмотря на то что она не вошла в шорт-лист на получение кинопремии «Оскар», можно считать лучшим фильмом 2021 года. По его словам, этот фильм демонстрирует взаимоотношения человека с миром.

Кинокритик добавил, что ни один режиссер не хочет снять плохое кино. Он добавил, что не стоит осуждать режиссера и актеров, если картина вышла неудачной — возможно, следующая попытка будет лучше.

Премьера фильма режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» прошла в рамках программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.