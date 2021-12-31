Эндокринолог рассказал о жизненно важном значении витамина D

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Витамин D оказывает на организм множество эффектов. Какие-то из них доказаны, а какие-то — нет. Эндокринолог Максим Кузнецов рассказал о самом важном для человека эффекте витамина.

Самым главным эффектом витамина эндокринолог назвал его влияние на костный обмен.

Витамин D, утверждает Кузнецов, усиливает всасывание кальция из кишечника, тем самым повышая концентрацию кальция в крови. Также он увеличивает реабсорбцию кальция в почках. Кальций, который должен был вывестись из почек, не выводится, а реабсорбируется. Это также увеличивает концентрацию кальция в крови.

Кузнецов также рассказал, что витамин D помогает кальцию поступать в кости. Кальций обогащает скелет, делая кости крепкими и надежными.

Под конец эндокринолог призвал людей проверять свой уровень витамина D и в случае необходимости повышать его профилактическими дозами. Об этом он рассказал в своем TikTok.

До этого эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что витамин А является одним из самых важных витаминов для зрения. Он помогает улучшить работу зрительного нерва и способствует укреплению глазных мышц. По ее словам, нехватка этого витамина может привести к сухости роговицы, а также к закупориванию слезных каналов. Она уточнила, что витамин А легче всего получить из свежих овощных соков.