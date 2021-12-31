Более 140 лифтов заменили в центре столицы в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Молчановка, 23с1 Карта всех событий

Специалисты заменили 146 лифтов в жилых домах Центрального административного округа (ЦАО) Москвы за 2021 год. Соответствующие работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

Больше всего подъемников (12 единиц) поменяли в кирпичном здании 1996 года постройки в шести подъездах на Большой Андроньевской улице в Таганском районе. В каждом из подъездов по два подъемника: пассажирский и грузовой.

Помимо этого, специалисты заменили лифты в старинном здании в Лялином переулке. Ансамбль был построен в 1914 году, причем стройка продолжалась почти 10 лет.

Также заменили лифт и в бывшем доходном доме 1905 года. Дом построили в стиле модерн по заказу семьи Орликов.

Самое старое здание, в котором заменили лифт, находится в районе Арбат на Большой Молчановке. Его возвели в конце XIX века — в 1897 году. Это шестиэтажное кирпичное здание с двумя подъездами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Заммэра отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.

Лифты обновляют из-за достижения срока предельной эксплуатации. Так, с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.