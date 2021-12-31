«Надежда на добрые перемены»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и заявил, что прошедший 2021 год объединил граждан страны и научил их бороться с трудностями.

— Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года, — рассказал президент в традиционном новогоднем обращении, которое уже посмотрели жители самых восточных регионов страны — Камчатки и Чукотки, где уже встретили 2022 год.

Путин также выразил поддержку всем тем, у кого пандемия забрала близких. Россияне столкнулись с колоссальными вызовами, отметил президент, но они помогли сплотиться. Они учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».

— Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей, — выразил соболезнования российский лидер.

Также президент отметил, что повышение благосостояния и качества жизни позволит укрепить Россию на мировой арене и сделает ее более сильным государством.

— Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов, — заключил Путин.

Главным своим пожеланием в этот Новый год Путин назвал крепкое здоровье. К нему, подчеркнул президент, уже приложится и все остальное.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15:00 по московскому времени.