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Коммунальные службы Москвы будут работать всю новогоднюю ночь

Евгений Белоусов

Город
Коммунальные службы Москвы будут работать всю новогоднюю ночь
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Все московские службы городского хозяйства готовы к работе всю новогоднюю ночь. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Многотысячный отряд коммунальщиков будет делать все для того, чтобы москвичи чувствовали комфорт в городе, чтобы в квартирах было тепло, электроэнергия, подавались газ, вода, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он выразил надежду, что новогодняя ночь для коммунальных служб пройдет в штатном режиме.

Отмечается, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Также сформированы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 12:00 2 января из-за гололеда и налипания снега. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 2 января, а период предупреждения о гололедно-изморозевых отложениях закончится, как и было заявлено, раньше — в 21:00 первого дня нового года.

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