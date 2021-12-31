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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 2 января

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 2 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 12:00 2 января из-за гололеда и налипания снега. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что ранее «желтый» уровень погодной опасности объявлялся до 21:00 1 января. Теперь же предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 2 января, а период предупреждения о гололедно-изморозевых отложениях закончится, как и было заявлено, раньше — в 21:00 первого дня нового года, передает Гидрометцентр РФ.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве в ночь на 2 января ожидается сильное похолодание. По его словам, температура в эту ночь может опуститься до минус 9–11 градусов. Днем 2 января чуть потеплеет, но все равно температура будет держаться на уровне минус 8–10 градусов.

29 декабря стало известно, что в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается температура до минус пяти градусов. Жителей города ждут облачная погода и незначительные осадки в виде снега. В дневные часы первого января 2022 года пойдет снег. Однако температура воздуха в столице составит до минус трех градусов, а в области — до минус шести.

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