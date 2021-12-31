В День всех влюбленных в Москве можно будет пожениться на коньках

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В День всех влюбленных в 2022 году пройдут торжественные церемонии бракосочетания на катках ВДНХ и музея-заповедника «Коломенское». Об этом в пятницу, 31 декабря, рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, подобный опыт уже был в 2021 году, теперь возможность заключить брак на коньках москвичам хотят дать и в наступающем 2022 году.

— До 31 декабря молодожены лично могут подать заявление о заключении брака на катках во Дворцах бракосочетания на ВДНХ и в «Коломенском». Также для удобства пар прием заявлений будет осуществляться в новогодние праздники во Дворцах бракосочетания № 1, 4 и 5 и Шипиловском отделе ЗАГС по их графику работы, — рассказала Уханева.

Кроме того, тем парам, которые решат зарегистрировать брак на катке в «Коломенском», музей-заповедник подарит номер на сутки в гостинице «Коломенское», расположенной на его территории.

Кроме того, загсы Москвы уже открыли прием заявлений на регистрацию брака на выездных локациях на 2022 год. Для подачи заявлений доступно около 15 популярных площадок и около 13 тысяч свободных мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что с начала 2021 года свыше 10 тысяч столичных пар оформили брак на необычных площадках: исторические особняки, башни бизнес-центра «Москва-Сити», спортивные стадионы и многие другие.

Во Дворце бракосочетаний № 1 в 2021 году зарегистрировали самое большое количество браков с 1986 года — более семи тысяч. Самым популярным месяцем для заключения брака в этом году стал август.