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Рекордное количество детенышей родилось в 2021 году в Московском зоопарке

Евгений Белоусов

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Итоги — 2021
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Рекордное количество детенышей родилось в 2021 году в Московском зоопарке
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Более 1,5 тысячи детенышей родились за прошедший 2021 год в Московском зоопарке — это рекордное число. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе зоопарка.

— В этом году родилось рекордное количество детенышей — больше 1,5 тысячи, среди них — редкие и исчезающие виды, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России, — говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. Первым в 2021 году появился на свет птенец кудрявого пеликана. Потомство также в этом году дали черные аисты, полярные совы, фламинго, черношейные и черные лебеди. Кроме того, в зоопарке появился на свет птенчик венценосного журавля. В центре воспроизводства редких видов животных родились детеныши очень редкого даурского журавля, дрофы и стерха.

Также большое потомство принесли и млекопитающие. За этот год зоопарк пополнился кустарниковыми собачками, двумя детенышами кошачьего лемура, кенгуренком войли.

Детеныши появились и у копытных Московского зоопарка. За год родились детеныши дагестанских туров, овцебыка, редкого такина, валлийской овечки и овечки Уэссан. Особо отмечается рождение детенышей у северного оленя, джейрана и такина, сообщили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке стартовал сбор новогодних елок для животных. В учреждении отметили, что москвичи и гости города смогут сдать новогодние елки до 20 января следующего года. Елками, которые сдадут москвичи, украсят вольеры животных. Они также станут для некоторых из них вкусным новогодним лакомством.

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