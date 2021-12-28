Сбор новогодних елок для животных стартовал в Московском зоопарке

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Акция по сбору нераспроданных праздничных хвойных красавиц стартовала в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада во вторник, 28 декабря.

В учреждении отметили, что москвичи и гости города смогут сдать новогодние елки до 20 января следующего года.

— Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Но! Обращаем внимание на то, что мы принимаем только нераспроданные елки от компаний, не от частных лиц, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что деревья, которые стояли в квартирах, могут быть потенциально опасными для животных из-за частиц пластика и стекла от игрушек, мишуры и других украшений.

На официальной странице Московского зоопарка в социальной сети Instagram специалисты добавили, что винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпаки особенно любят полакомиться еловыми ветками.

Акция «В зоопарке ждут подарки» стартовала в Московском зоопарке с 25 декабря. Порадовать животных и бесплатно посетить зоосад можно до 30 декабря.