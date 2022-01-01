В России повысили прожиточный минимум

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Сумму прожиточного минимума в России с 1 января подняли до 12 654 рублей. Такое решение в связи с ростом инфляции принял президент страны Владимир Путин.

Показатель увеличился для трудоспособных россиян до 13 793 рублей, пенсионеров — до 10 882 рублей, детей — до 12 274 рубля, сообщает РИА Новости в субботу, 1 января.

В минувшем году величина прожиточного минимума в целом по стране составляла 11 653 рубля.

30 декабря Путин подписал закон, запрещающий списывать со счетов граждан единовременные социальные выплаты за долги.

Согласно документу, кредитным организациям теперь запрещено списывать единовременные социальные выплаты, которые граждане России получают по решению правительства или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.

Кроме того, теперь должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета.