Путин подписал закон о запрете списывать соцвыплаты со счетов за долги

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать со счетов россиян за долги единовременные социальные выплаты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, банкам теперь запрещено списывать единовременные социальные выплаты, которые граждане России получают по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.

Кроме того, теперь должник может обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета.

В конце августа Путин поручил защитить социальные выплаты, которые банки автоматически списывают для погашения кредитов.

Кроме того, стало известно, что временные ограничения на выезд из России по причине долговых обязательств на декабрь 2021 года распространяются на 4,6 миллиона россиян. Как рассказали в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов, запрет на выезд из страны может быть введен в том числе и при долге в размере 10 тысяч рублей. Узнать о наличии задолженности можно на сайте службы и в ее мобильном приложении.