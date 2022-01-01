Японские ученые разрабатывают дающую пожизненный иммунитет вакцину от коронавируса

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Ученные из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от COVID-19, которая должна будет защитить человека на всю жизнь. Об этом в субботу, 1 января, сообщило издание The Japan Times.

Отмечается, что клинические испытания японская вакцина начнет проходить в 2023 году. В исследовании, как ожидается, примут участие 150–200 человек, включая тех, кто перенес коронавирус, и тех, кто прошел вакцинацию. За основу ученые, которых возглавляет профессор Митинори Кохара, взяли вакцину от оспы, которую в XVIII веке разработал британец Эдвард Дженнер. В вакцине содержался неопасный для человека вирус коровьей оспы.

Токийские ученые хотят создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Это, убеждены они, поможет создать выработку пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

— Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех, — рассказал профессор Кохара.

Он также подчеркнул, что этот вид вакцины имеет совсем небольшие побочные эффекты и не нуждается в особых условиях хранения и транспортировки, передает издание.

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Днем ранее, 31 декабря, глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что из всех испытуемых, привитых разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакциной от коронавируса, никто не заболел. С начала вакцинации добровольцев прошло уже 100 дней, за это время в рамках исследования привили 150 человек.