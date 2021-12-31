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Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины ФМБА от коронавируса

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины ФМБА от коронавируса
Фото: roscongress.org / Евгений Реутов

Из всех испытуемых, привитых разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакциной от коронавируса, никто не заболел. Об этом сообщила в пятницу, 31 декабря, глава ФМБА Вероника Скворцова.

— Никто пока не заболел, хотя люди находятся в свободном режиме. Это очень важно, потому что протективность в силе, — заявила она.

С начала вакцинации добровольцев прошло уже 100 дней, за это время в рамках исследования привили 150 человек, рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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