Коммунальные службы Москвы проработали в штатном режиме всю новогоднюю ночь

Техника по уборке снега

Все городские коммунальные службы Москвы проработали новогоднюю ночь в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Все системы жизнеобеспечения города в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, каких-либо сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено, — заявил он.

По словам заммэра, в новогоднюю ночь в столице прошел сильный снегопад, и теперь по всему городу ведутся работы по очистке улиц от снега. Также убирают снег с дворовых территорий, парковочных мест и из межквартальных проездов.

Кроме того, к 13:00 планируется начать механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

— Просим водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности погоды в Москве продлили до 12:00 2 января из-за гололеда и налипания снега. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 2 января, а период предупреждения о гололедно-изморозевых отложениях закончится, как и было заявлено, раньше — в 21:00 первого дня нового года.