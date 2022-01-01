Греческий ученый рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

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Волна нового штамма коронавируса «омикрон» спадет к 20 февраля. Скорее всего, это будет последняя мутация COVID-19. Такое мнение высказал профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис.

По его словам восходящая тенденция будет продолжаться до 20–22 января. К этому времени средний за неделю уровень достигнет 66 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

— Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500– 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец «омикрона», и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет, — заключил он.

В своих выводах ученный опирался на математическую модель развития очередной волны пандемии.

Однако, уточнил Сарияннис, даже если «омикрон» будет последним штаммом, нельзя считать, что теперь можно ни о чем не беспокоиться. Всегда важно сохранять бдительность, отметил он в интервью Newsbeast.

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Днем ранее, 31 декабря, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что из всех испытуемых, привитых разработанной специалистами агентства вакциной от коронавируса, никто не заболел. С начала вакцинации добровольцев прошло уже 100 дней, за это время в рамках исследования привили 150 человек.