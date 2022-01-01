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Трехкратный призер Олимпийских игр, волейболист Вадим Хамутцких умер в возрасте 52-х лет

Евгений Белоусов

Общество
Трехкратный призер Олимпийских игр, волейболист Вадим Хамутцких умер в возрасте 52-х лет
Фото: Пресс-служба волейбольного клуба Белогорье

В возрасте 52-х лет скончался бывший игрок сборной России по волейболу Вадим Хамутцких. Об этом в субботу, 1 января, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье».

— 31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека — Вадима Анатольевича Хамутцких, — говорится в сообщении.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Вадим Хамутцких родился 26 ноября 1969 года в Челябинской области. Он начинал заниматься волейболом в 1977 году в спортивной секции города Аша под руководством Анатолия Алексеевича Порошина. Затем воспитывался в свердловском спортинтернате, оттуда в 1989 году был приглашен в команду мастеров «Торпедо» (Челябинск), выступавшую во второй лиге чемпионата СССР.

В составе сборной России Хамутцких становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым призером (2004, 2008) Олимпийских игр. С октября 2014 года он работал старшим тренером «Технолога-Белогорья» — второй команды белгородского клуба.

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