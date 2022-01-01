Режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай умерла в возрасте 49 лет

Фото: vk.com/rezanimaspbgikit

Режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай скончалась в возрасте 49 лет 29 декабря 2021 года. Но о трагедии стало известно только в субботу, 1 января 2022 года. Об этом сообщила кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким. Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино. Вечная память, — говорится в сообщении.

Причина смерти режиссера не уточняется.

Галина Воропай родилась Ленинграде 24 февраля 1972 года. Прежде чем профессионально заняться созданием мультфильмов, она долгое время преподавала. Воропай присвоили Высшую квалификационную категорию по должности «Учитель».

В 2002 году, в возрасте 30 лет, она окончила курсы художника-аниматора. С этого момента началась ее карьера. В числе проектов, над которыми работала Галина Воропай, есть такие популярные мультфильмы и мультсериалы как «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Смешарики. Новый сезон» и другие.