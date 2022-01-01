Сервисом «По пути» с начала запуска воспользовались 90 тысяч пассажиров

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Московским сервисом перевозок «По пути» в мобильном приложении «Московский транспорт» воспользовались уже 90 тысяч человек с момента его запуска. Об этом в субботу, 1 января, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он действительно улучшил транспортную доступность в быстрорастущем округе. На днях мы расширили зону работы сервиса для поселений Филимонковское и Десеновское (южная часть), а также добавили новую станцию МЦД Щербинка для жителей поселения Рязановское, — рассказал он.

По словам Ликсутова, для каждого третьего жителя Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), где сервис запустили три месяца назад, «По пути» стал самым любимым и надежным транспортом, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Зона работы сервиса «По пути» в мобильном приложении «Московский транспорт» расширилась в ТиНАО 24 декабря. Ликсутов добавил, что жители поселения Филимонковского и южной части поселения Десеновского смогут комфортно доезжать до станции «Прокшино» столичного метрополитена и обратно.