Два жителя Москвы и Кубани разделили новогодний миллиард в лотерее

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Новогодний миллиард в «Русском лото» разделили между собой поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Как рассказали в организации, благодаря 1421 тиражу «Русского лото» в стране появилось два лотерейных мультимиллионера. Кроме того, в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей.

Еще 64 участника лотереи закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14,479 миллиона билетов, а всего в праздничном тираже были разыграны почти 2,975 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

В августе астрологи рассказали, что существуют три знака зодиака, которым везет на сегодняшний момент больше, чем другим. Так, например, они утверждают, что удача всегда на стороне Овнов. Астрологи советуют им принимать участие в лотереях с настроем на позитив и с верой в счастливый билет. Это поможет Овнам приблизиться к выигрышу.