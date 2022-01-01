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Единый региональный оператор по обращению с ТКО начал работать в Москве

Василий Плиткин

Город
Единый региональный оператор по обращению с ТКО начал работать в Москве
Служба уборки мусора / Фото: «Вечерняя Москва»

В столице приступил к работе Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в субботу, 1 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Там уточнили, что по результатам конкурсного отбора этот статус был присвоен ГУП «Экотехпром». Предприятие уже более двух десятилетий оказывает услуги по обращению с ТКО.

Региональный оператор будет отвечать за весь цикл утилизации мусора – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья, ликвидацию несанкционированных свалок. Он будет работать во всех округах столицы и во всех секторах: в жилом, социальном и в коммерческом.

Кроме того, ГУП «Экотехпром» будет одновременно заключать, исполнять и контролировать договоры с отходообразователями, мусоровывозящими компаниями и операторами объектов сортировки и утилизации отходов и вести учет объема и качества оказываемых услуг, сообщается в Telegram-канале Комплекса.

Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве ровно два года назад — 1 января 2020 года.Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.

С 1 января 2022 года в Москве будет действовать единая ставка на вывоз мусора. В связи с этим власти города призвали горожан обратить внимание на документы по оплате жилищно-коммунальных услуг от частных компаний и ТСЖ.

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