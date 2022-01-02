Пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута стали бесплатными

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут. Об этом в воскресенье, 2 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что для бесплатной пересадки необходимо предварительно привязать карту «Тройка» к к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена.

— Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте, — подчеркнул Ликсутов.

По его словам, введение бесплатных пересадок на одном маршруте не только сделает комфортнее планирование дороги для пассажиров, но и позволит им не переплачивать за проезд, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ликсутов сообщил, что московский метрополитен 24 декабря обслужил 7,64 миллиона пассажиров, что стало рекордным числом с весны 2020 года. Он уточнил, что главная задача подземки — обеспечить безопасность пассажиров.