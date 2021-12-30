Московское метро 24 декабря обслужило рекордное число пассажиров с начала пандемии

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Московский метрополитен 24 декабря обслужил 7,64 миллиона пассажиром, что стало рекордным числом с весны 2020 года. Об этом сообщила пресс–служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Транспорт справился с ростом пассажиропотока, мы продолжаем проводить усиленную дезинфекцию пассажирских зон и поездов, для пассажиров работают бесплатные санитайзеры, — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что главная задача подземки – обеспечить безопасность пассажиров. Правила безопасности должны соблюдаться даже при увеличении потока пассажиров в преддверии Нового года, передает агентство городских новостей «Москва».

29 декабря мэр города Сергей Собянин анонсировал запуск голосования на портале «Активный гражданин». Неравнодушные горожане смогут отдать свой голос за предложенные названия новых улиц и станций столичного метрополитена. Запущены будут сразу 28 голосований.