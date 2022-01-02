Экономист рассказала, какие два способа помогут увеличить пенсию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поздний выход на пенсию и монетизация льгот без создания накоплений помогут ощутимо увеличить пенсию. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, посредством этих двух способов люди сумеют обеспечить себя пенсией побольше.

— Первый: выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40 процентов, — рассказала она.

Вторым способом экономист назвала отказ от некоторых льгот. Финогенова утверждает, что можно прибавить к своей пенсии около полутора тысяч рублей в месяц, если отказаться от некоторых льгот в пользу денежных выплат.

Она также настоятельно порекомендовала не искушаться черной зарплатой, а переходить на белую. Таким образом можно получить больше индивидуальных пенсионных баллов, передает ura.ru.

До этого сообщалось, что пенсии неработающих пенсионеров в России вырастут до 18 521 рубля. Это затронет 30,78 миллиона граждан. Индексация пенсий с 2019 до 2024 года происходит 1 января.