Пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18 521 рубля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров в России будут проиндексированы на 5,9 процента, таким образом они вырастут до 18 521 рубля. Это затронет 30,78 миллиона граждан.

Индексация пенсий с 2019 года до 2024 года проходит с 1 января. Так, например, с 1 января 2023 года пенсии будут проиндексированы на 5,6 процента, а с 1 января 2024 года — на 5,5 процента. По прогнозу Пенсионного фонда России (ПФР), пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024-м — до 20 469 рублей.

Как отмечают в ПФР, в 2022-м планируется потратить на выплату всех страховых пенсий 8,1 триллиона рублей. А общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 миллиона в 2019 году до 30,8 миллиона в 2024 году, передает ТАСС.

В ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась в «Манеже» 23 декабря, отметил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.